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Общество

Александр Седунов о холоде в Опухликовской школе: Ситуация под контролем

8 февраля 2018 года, 10:12

Государственное управление образования Псковской области взяло на контроль ситуацию с отоплением в Опухликовской средней общеобразовательной школе Невельского района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Врио губернатора Михаил Ведерников проинформирован. Обращение родителей взяли в работу, будем разбираться в ситуации вместе с муниципальными властями. Оперативно проверим соблюдение температурного режима в здании школы, и, в случае нарушения, примем необходимые меры для скорейшего устранения проблемы», — сказал начальник Управления Александр Седунов.

Напомним, 7 февраля на сайте ведерников.рф появилась жалоба от родительского комитета Опухликовской школы на низкую температуру в классах и спортивном зале школы, из-за чего дети часто болеют и пропускают занятия. Как отмечается в обращении, родители и руководство школы на протяжении нескольких лет обращались к муниципальным властям за помощью, но проблема так и не была решена.

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