Подрядчик реконструкции «Интуриста» пообещал «выложиться по-максимуму»

Псковский государственный университет заключил контракт с подрядчиком на реконструкцию и приспособление бывшего здания гостиницы «Интурист» под студенческий городок. Договор подписали ректор ПсковГУ Юрий Демьяненко и генеральный директор ООО «ОпрСтрой» Владимир Новосельцев. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Объект, который будет достраивать «ОпрСтрой», важен для нашего университета, он важен и для города Пскова. Площадь территории студенческого городка составляет 3,3 га и находится в самом центре города», — отметил руководитель вуза.

Ректор подчеркнул, что в центре города Пскова появится не просто общежитие, а настоящий студенческий городок с гостиницей, концертным залом, спортивными зонами, студенческим кафе и другими объектами современной инфраструктуры. Отдельная задача — благоустройство территории кампуса. Она будет ограждена. Здесь появятся стоянки для автотранспорта и велосипедов, озеленение, освещение.

«Объект должен быть сдан к Ганзейским дням 2019 года. Университет готов содействовать в решении всех возникающих при реконструкции проблем», — сказал Юрий Демьяненко.

В свою очередь Владимир Новосельцев пообещал, что компания «выложиться по-максимуму», тем более что «объект серьезный».