Юлия Пересильд снимается в документальном фильме Первого канала

Первый канал снимает в Пскове документальный фильм о Юлии Пересильд. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Телевизионщики уже отсняли материал с финального предпремьерного прогона спектакля «Каштанка» в постановке актрисы, которым откроется ежегодный Пушкинский театральный фестиваль.

Сегодняшний день будет посвящен натурным съемкам в Псковском кремле и в знаковых для героини местах Пскова.

Кроме того, планируется записать интервью с подругой и мамой Юлии Пересильд. Часть материала будет досниматься в Москве. Фильм предположительно выйдет на Первом канале в марте этого года и будет приурочен к показу исторического сериала «Золотая Орда», в которой наша землячка исполнила главную роль.