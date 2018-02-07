Новые стоматологические установки появятся в восьми больницах Псковской области

Восемь новых современных комплектов стоматологических установок появятся в медицинских учреждениях Псковской области в этом году. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

По одному комплекту будет направлено в Великолукскую, Островскую, Порховскую, Струго-Красненскую межрайонные больницы, Псковскую стоматологическую поликлинику и Псковский госпиталь для ветеранов войн. Две установки предназначены для Великолукской стоматологической поликлиники.

Планируется, что новые стоматологические установки начнут использоваться в медучреждениях области уже в мае.