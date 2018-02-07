Масленица в Пскове пройдет 18 февраля

Организаторы обещают три сценические площадки: у центральной аптеки, на улице Советской и у банка ВТБ-24.
Также не обойдется без благотворительной акции продажи блинов. В ней обещали принять участие глава Пскова Иван Цецерский и глава администрации города Александр Братчиков.
17 и 18 февраля в Пскове будет работать ярмарка, уже заявились более сотни участников. На ярмарке можно будет поесть блинов с разными начинками – от моченой брусники до икры. Новгородцы обещают привезти кухню 15 века.
Об условиях участия в ярмарке можно узнать по телефону 29-02-11.
Масленица в Изборске пройдет 17 февраля.