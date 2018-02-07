Масленица в Пскове пройдет 18 февраля

На празднике обещают все традиционные масленичные забавы – перетягивание каната, детские ручные аттракционы, мешочные бои и, конечно, кульминацией станет сжигание чучела. Его сожгут на Октябрьской площади в 15.00.

Организаторы обещают три сценические площадки: у центральной аптеки, на улице Советской и у банка ВТБ-24.

Также не обойдется без благотворительной акции продажи блинов. В ней обещали принять участие глава Пскова Иван Цецерский и глава администрации города Александр Братчиков.

17 и 18 февраля в Пскове будет работать ярмарка, уже заявились более сотни участников. На ярмарке можно будет поесть блинов с разными начинками – от моченой брусники до икры. Новгородцы обещают привезти кухню 15 века.

Об условиях участия в ярмарке можно узнать по телефону 29-02-11.

Масленица в Изборске пройдет 17 февраля.