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Досуг

Масленица в Пскове пройдет 18 февраля

7 февраля 2018 года, 16:18
На празднике обещают все традиционные масленичные забавы – перетягивание каната, детские ручные аттракционы, мешочные бои и, конечно, кульминацией станет сжигание чучела. Его сожгут на Октябрьской площади в 15.00.

Организаторы обещают три сценические площадки: у центральной аптеки, на улице Советской и у банка ВТБ-24.

Также не обойдется без благотворительной акции продажи блинов. В ней обещали принять участие глава Пскова Иван Цецерский и глава администрации города Александр Братчиков.

17 и 18 февраля в Пскове будет работать ярмарка, уже заявились более сотни участников. На ярмарке можно будет поесть блинов с разными начинками – от моченой брусники до икры. Новгородцы обещают привезти кухню 15 века.

Об условиях участия в ярмарке можно узнать по телефону 29-02-11.

Масленица в Изборске пройдет 17 февраля. 

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