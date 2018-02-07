Что вошло в программу XXV Всероссийского театрального Пушкинского фестиваля

Стал известная программа XXV Всероссийского театрального Пушкинского фестиваля, который пройдет в Псковской области с 8 по 19 февраля .

8 февраля

19:00, четверг - Премьера «Каштанка». Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина.

9 февраля

15:00, пятница - «Наше все… Бродский». Поэтический спектакль. Государственный Театр Наций (Москва).

9 февраля

19:00, пятница - «Наше все… Бродский». Поэтический спектакль. Государственный Театр Наций (Москва).

10 февраля

16:00, суббота - «Пушкин + Евгений Онегин». Музыкально-поэтические чтения. Электротеатр «Станиславский» (Москва).

10 февраля

19:00, суббота - «ГрозаГроза». Спектакль по пьесе Александра Островского. Государственный Театр Наций (Москва).

10 февраля

22:00, суббота - «Ужин с Пушкиным». Пушкин в классическом воплощении. Театр «Красный Факел» (Новосибирск).

11 февраля

14:00, воскресенье - «Дурацкие дети. Леля и Минька». Спектакль для семейного просмотра по рассказам Михаила Зощенко. Центр имени Вс. Мейерхольда (Москва).

11 февраля

17:00, воскресенье - «Дурацкие дети. Леля и Минька». Спектакль для семейного просмотра по рассказам Михаила Зощенко. Центр имени Вс. Мейерхольда (Москва).

11 февраля

18:00, воскресенье - «Месяц в деревне». Комедия в двух действиях по пьесе Ивана Тургенева. Пермский академический Театр-Театр.

12 февраля

19:00, понедельник - «Месяц в деревне». Комедия в двух действиях по пьесе Ивана Тургенева. Пермский академический Театр-Театр.

13 февраля

19:00, вторник - Премьера «Метель». Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина.

14 февраля

19:00, среда - «#ОнОнаСобачк@». Сценическая версия рассказа А.П. Чехова «Дама с собачкой». Краснодарский академический театр драмы имени Горького.

14 февраля

21:00, среда - «Онегин. Избранные страницы». Опыт совместного прочтения А.С. Пушкина. Моноспектакль актера Омского академического театра драмы Ивана Маленьких.

15 февраля

14:00, четверг - «Пушкин и деньги». Образовательный спектакль для семейного просмотра «Театр.doc» (Москва).

15 февраля

18:00, четверг - «Пушкин и деньги». Образовательный спектакль для семейного просмотра «Театр.doc» (Москва).

15 февраля

20:00, четверг - «Три сестры». Фантазия по мотивам пьесы А.П. Чехова на тему «Зачем мы живем?..» Минский Новый драматический театр (Беларусь).

16 февраля

19:00, пятница - «Мертвые души». Прочтение. Лесосибирский городской театр «Поиск» (Красноярский край).

17 февраля

17:00, суббота - «Онегин-жест» (необходим билет участника спектакля). Иммерсивный спектакль в жанре социальной хореографии.

17 февраля

18:00, суббота - «Мертвые души». Лесосибирский городской театр «Поиск» (Красноярский край).

18 февраля

13:00, воскресенье - «Онегин-жест» (необходим билет участника спектакля). Иммерсивный спектакль в жанре социальной хореографии.

18 февраля

18:00, воскресенье - «Доходное место». Сатирическая комедия. Кемеровский областной театр драмы им. А.В. Луначарского.

19 февраля

19:00, понедельник - «Живи и помни». Сценический вариант повести Валентина Распутина. Санкт-Петербургский театр «Мастерская».