Завтра в 10 часов утра в Псковской области начнётся Пушкинский диктант

8 февраля 13 тысяч школьников и студентов Псковской области напишут Пушкинский диктант в память о великом поэте. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Начало диктанта назначено на 10.00. Школьники и студенты будут писать текст, составленный по материалам литературоведческой книги поэта, переводчика и журналиста Всеволода Рождественского «Читая Пушкина». Сначала участники диктанта просмотрят видеозапись, на которой диктант читает актер Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, заслуженный артист России Сергей Попков. Затем работа в аудиториях продолжится под руководством преподавателей-филологов.