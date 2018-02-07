Николая Тесля избрали председателем Совета Псковского облпотребсоюза

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Николай Тесля родился на Украине, во Львовской области. Имеет высшее образование, в 1990 году окончил Полтавский кооперативный институт по специальности «Экономист».

С 1990 по 2013 год руководил Островским райпо, последние 5 лет работал заместителем председателя правления Псковского Облпотребсоюза.

На собрании присутствовали гости: Владимир Владимирович Пономарев, советник председателя Совета Центросоюза РФ, Вадим Юрьевич Лелюх, полномочный представитель председателя Совета Центросоюза РФ в Северо-Западном федеральном округе и Иван Владимирович Ипатов, руководитель союза потребительских кооперативов «Нева».

В завершении было принято обращение к 147 общему отчетно-выборному собранию представителей потребительских обществ Российской Федерации.