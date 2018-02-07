Николая Тесля избрали председателем Совета Псковского облпотребсоюза

В Пскове состоялись выборы председателя Совета Облпотребсоюза, об этом сообщает официальный сайт организации. Единогласно на эту должность назначен Николай Николаевич Тесля.
В Пскове состоялись выборы председателя Совета Облпотребсоюза, об этом сообщает официальный сайт организации. Единогласно на эту должность назначен Николай Николаевич Тесля.
Николай Тесля родился на Украине, во Львовской области. Имеет высшее образование, в 1990 году окончил Полтавский кооперативный институт по специальности «Экономист».
С 1990 по 2013 год руководил Островским райпо, последние 5 лет работал заместителем председателя правления Псковского Облпотребсоюза.
На собрании присутствовали гости: Владимир Владимирович Пономарев, советник председателя Совета Центросоюза РФ, Вадим Юрьевич Лелюх, полномочный представитель председателя Совета Центросоюза РФ в Северо-Западном федеральном округе и Иван Владимирович Ипатов, руководитель союза потребительских кооперативов «Нева».
В завершении было принято обращение к 147 общему отчетно-выборному собранию представителей потребительских обществ Российской Федерации.