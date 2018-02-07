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Общество

Бесплатно проверить своё здоровье можно будет на улицах Пскова (АДРЕСА)

7 февраля 2018 года, 12:09

Псковичей приглашают бесплатно пройти обследования. При себе необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

ГРАФИК РАБОТЫ

05.02-09.02 с 10.00 до 15.00 «Семейный Магнит», г.Псков, ул.Труда, д.37а.

12.02-16.02 с 10.00 до 15.00 «Главпочтамт», г.Псков, ул.Советская, д.20.

19.02-22.02 с 10.00 до 15.00 «Империал», г.Псков, ул.Коммунальная, д.41.

26.02-02.03 с 10.00 до 15.00 «Тележка», г.Псков, ул. Труда, д.54.

05.03-07.03 с 10.00 до 15.00 «Торговый центр», г.Псков, ул. Я Фабрициуса, д.10.

12.03-16.03 с 10.00 до 15.00 «Лента», г.Псков, Рижский пр., д.96 б.

19.03-23.03 с 10.00 до 15.00 «Империал», г.Псков, ул. Коммунальная, д.41.

26.03-30.03 с 10.00 до 15.00 «Торговый центр», г.Псков, ул. Я Фабрициуса, д.10.

02.04-06.04 с 10.00 до 15.00 «Главпочтамт», г.Псков, ул.Советская, д.20.

КСТАТИ

На выездном ФАП будут проводиться обследования по диспансеризации в зависимости от года рождения, в которую включены:

- Анкетирование;

- Антропометрия (рост,вес,индекс массы тела);

- Измерение давления;

- Измерение внутриглазного давления;

- Проведение ЭКГ.

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