Бесплатно проверить своё здоровье можно будет на улицах Пскова (АДРЕСА)

Псковичей приглашают бесплатно пройти обследования. При себе необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Псковичей приглашают бесплатно пройти обследования. При себе необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.
05.02-09.02 с 10.00 до 15.00 «Семейный Магнит», г.Псков, ул.Труда, д.37а.
12.02-16.02 с 10.00 до 15.00 «Главпочтамт», г.Псков, ул.Советская, д.20.
19.02-22.02 с 10.00 до 15.00 «Империал», г.Псков, ул.Коммунальная, д.41.
26.02-02.03 с 10.00 до 15.00 «Тележка», г.Псков, ул. Труда, д.54.
05.03-07.03 с 10.00 до 15.00 «Торговый центр», г.Псков, ул. Я Фабрициуса, д.10.
12.03-16.03 с 10.00 до 15.00 «Лента», г.Псков, Рижский пр., д.96 б.
19.03-23.03 с 10.00 до 15.00 «Империал», г.Псков, ул. Коммунальная, д.41.
26.03-30.03 с 10.00 до 15.00 «Торговый центр», г.Псков, ул. Я Фабрициуса, д.10.
02.04-06.04 с 10.00 до 15.00 «Главпочтамт», г.Псков, ул.Советская, д.20.
На выездном ФАП будут проводиться обследования по диспансеризации в зависимости от года рождения, в которую включены:
- Анкетирование;
- Антропометрия (рост,вес,индекс массы тела);
- Измерение давления;
- Измерение внутриглазного давления;
- Проведение ЭКГ.