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Культура

Элегии и романсы прозвучат в Пскове накануне Дня памяти А. С. Пушкина

7 февраля 2018 года, 12:06

Накануне Дня памяти великого русского поэта А.С. Пушкина в Пскове пройдет творческая встреча для старшеклассников «Послания музам». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Литературно-музыкальную композицию, посвященную выдающимся женщинам «золотого века» поэзии, современницам поэта, представят зрителям преподаватели и студенты Псковского колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова.

В концерте прозвучат элегии «Тоску любви забуду я», «В слезах над бездной» (посвящение Екатерине Бакуниной), «Зинаиде Волконской», «Александре Россет-Смирновой», «Марии Раевской», «Елизавете Воронцовой», «Заклинание», романсы.

Любителей музыки и поэзии приглашают 8 февраля в 12.00 в библиотеку «Родник» им. С. А. Золотцева (ул.Труда, 20).

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