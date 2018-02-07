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Культура

В этом году Корнилиевские православные чтения соберут в Печорах около 500 человек

7 февраля 2018 года, 11:22

20-е Корнилиевские православные образовательные чтения пройдут в Печорах с 8 по 10 февраля. Мероприятие посвящено теме духовно-нравственного воспитания в школе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

В юбилейных чтениях примут участие порядка 500 человек. Это педагоги дошкольного, основного и дополнительного образования из разных уголков Псковской области, ученые из вузов Пскова, Вологды, Санкт-Петербурга, Москвы, Таллина, представители духовенства, учащиеся школ, жители и гости Печор.

Чтения начнутся с молебна у раки с мощами преподобномученика Корнилия в Успенском соборе Псково-Печерскогомонастыря. Затем пройдут пленарное и секционные заседания, открытые уроки, классные часы, факультативные занятия и родительские собрания. Также состоится круглый стол на тему.

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