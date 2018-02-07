Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Александр Хлопонин обсудит в Пскове вопросы экологической безопасности

7 февраля 2018 года, 09:33

В Москве состоялась рабочая встреча заместителя председателя правительства РФ Александра Хлопонина и временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Они обсудили широкий круг важных для региона тем, одна из которых — исполнение поручений президента РФ в сфере регулирования обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Михаил Ведерников подчеркнул, что переход региона на новую систему обращения с ТКО — вопрос для региона крайне актуальный, и в этой связи он принял решение возглавить эту работу лично. Врио Губернатора представил зампреду правительства, разработанный в регионе перечень мероприятий по переходу на новую схему обращения с ТКО, который включает строительство межмуниципальных полигонов с мусоросортировочными комплексами, рекультивацию 10 объектов размещения твердых коммунальных отходов и ликвидацию несанкционированных свалок. Он также добавил, что на недавнем заседании рабочей группы по вопросам ТКО были рассмотрены презентации первых инвесторов, которые готовы создать на территории области современные полигоны по переработке мусора. Александр Хлопонин отметил объем и важность проделанной работы и принял решение провести в Пскове выездное совещание по актуальным вопросам экологии и экологической безопасности с участием руководителей всех ответственных федеральных Министерств и ведомств.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Бесплатно проверить своё здоровье можно будет на улицах Пскова (АДРЕСА)
Элегии и романсы прозвучат в Пскове накануне Дня памяти А. С. Пушкина
В этом году Корнилиевские православные чтения соберут в Печорах около 500 человек
Петербуржец превратил дом в дновской деревне в нарколабораторию
Благодарность в адрес врачей Оксаны Торгашевой и Оксаны Долгих поступила в «Псковскую правду»
В России за последние 10 лет на 40% сократилось потребление алкоголя
Псковскую дивизию ВДВ перевооружили на новейшие боевые машины
Футболисты «Луки-Энергии» приступили к интенсивным тренировкам
Михаил Ведерников высоко оценил великолукские сыры на выставке в Москве

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Мусорный вопрос
В Псковской области переходят на новую систему регулирования в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами
Александр Хлопонин обсудит в Пскове вопросы экологической безопасности
Мусор без политики
Михаил Ведерников назвал первые компании, которые хотят работать с твердыми коммунальными отходами Пскова
Территориальную схему вывоза ТКО откорректируют в Пскове 9 февраля
В Пскове началась инвентаризация площадок для сбора твёрдых коммунальных отходов

Посмотреть весь сюжет

Общество / Обратная связь
7 февраля 07:23

В темноте с октября

Читательница жалуется, что заявки энергетикам несколько месяцев не имеют эффекта

Общество
7 февраля 10:26

50+

Пенсионерам помогут найти достойную работу или интересное хобби

Общество / Семья
7 февраля 10:54

Путинские пошли

Семья Захаровых из Красногородска попала в первую десятку псковичей, оформивших новое пособие на первого ребенка