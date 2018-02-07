Александр Хлопонин обсудит в Пскове вопросы экологической безопасности

В Москве состоялась рабочая встреча заместителя председателя правительства РФ Александра Хлопонина и временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Они обсудили широкий круг важных для региона тем, одна из которых — исполнение поручений президента РФ в сфере регулирования обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Михаил Ведерников подчеркнул, что переход региона на новую систему обращения с ТКО — вопрос для региона крайне актуальный, и в этой связи он принял решение возглавить эту работу лично. Врио Губернатора представил зампреду правительства, разработанный в регионе перечень мероприятий по переходу на новую схему обращения с ТКО, который включает строительство межмуниципальных полигонов с мусоросортировочными комплексами, рекультивацию 10 объектов размещения твердых коммунальных отходов и ликвидацию несанкционированных свалок. Он также добавил, что на недавнем заседании рабочей группы по вопросам ТКО были рассмотрены презентации первых инвесторов, которые готовы создать на территории области современные полигоны по переработке мусора. Александр Хлопонин отметил объем и важность проделанной работы и принял решение провести в Пскове выездное совещание по актуальным вопросам экологии и экологической безопасности с участием руководителей всех ответственных федеральных Министерств и ведомств.