Михаил Ведерников высоко оценил великолукские сыры на выставке в Москве

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников посетил в Москве 25-ю международную выставку продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2018» и побывал на стенде единственного участника от региона — Великолукского молочного комбината. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
Михаил Ведерников ознакомился с продукцией предприятия и обсудил с руководителем Дмитрием Матвеевым планы по развитию. Комбинат выпускает сыры под торговой маркой «Кабош». Авторская линейка продукции состоит из восьми классических сыров и нескольких видов, изготовленных по собственным рецептурам. По словам гендиректора, продукция комбината неоднократно становилась лауреатом конкурса «100 лучших товаров России» и ее можно встретить на прилавках не только в Псковском регионе, но и в столичных магазинах.
Михаил Ведерников пообещал в свой следующий визит в Великие Луки посетить предприятие, чтобы поближе познакомиться с производством
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Добавим, что в своем аккаунте в Инстаграм Михаил Ведерников отметил, что в следующий свой визит обязательно посетит Великолукский молочный комбинат.