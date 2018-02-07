Михаил Ведерников высоко оценил великолукские сыры на выставке в Москве

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников посетил в Москве 25-ю международную выставку продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2018» и побывал на стенде единственного участника от региона — Великолукского молочного комбината. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.