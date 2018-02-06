Россия поднялась на 18 пунктов в мировом туристическом рейтинге

По итогам 2017 года Россия поднялась на 18 пунктов - до 45 места - в рейтинге конкурентоспособности в сфере туризма по версии Всемирного экономического форума.

Среди критериев, которыми руководствовались эксперты, составлявшие рейтинг, — развитие инфраструктуры воздушного транспорта (22 место) и количество культурных достопримечательностей (25 место). По конкурентоспособности цен для туристов Россия вышла на 11 место.

Один из основных критериев для составителей рейтинга — развитие гостиничного сектора в стране. С начала 2000-х гостиничный сектор в России вырос более чем в два раза. В 2000 году в стране насчитывалось около 9000 различных объектов индустрии гостеприимства - а к 2016 году их число увеличилось до 20 000.