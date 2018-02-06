Куртку с документами стащила у жителя Куньи молодая великолучанка

Задержана великолучанка, которую подозревают в краже имущества у посетителя кафе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Ночью 5 февраля в кафе по проспекту Гагарина в Великих Луках у жителя Куньинского района, 1996 года рождения, похитили куртку, в которой находились кошелек с деньгами и документы.

Потерпевший, обнаружив пропажу, тут же обратился за помощью к стражам порядка. Прибывшие на место происшествия сотрудники ППС задержали подозреваемую. Ей оказалась безработная 20-летняя великолучанка. Похищенное изъято.