Кузнеца Евгения Вагина похоронили на Мироносицком кладбище Пскова

В Пскове простились с кузнецом Евгением Вагиным. Отпевание усопшего состоялось в храме Александра Невского. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета
В Пскове простились с кузнецом Евгением Вагиным. Отпевание усопшего состоялось в храме Александра Невского. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета
С непревзойденным мастером ковки, поэтом, организатором, талантом которого было сплачивать совершенно разных людей вокруг реализации общей идее, простились без пафосных слов под аккомпанемент его песен в авторском исполнении.
Похоронен Евгений Вагин на Мироносицком кладбище Пскова.
Евгений Вагин родился 4 июня 1959 года в Пскове. Закончил политехнический институт, после чего обучался в ВХНРЦ им. академика И.Э. Грабаря (г. Москва) по специальности художник-реставратор по металлу.
Художественной ковкой занимался с 1988 года. Принимал участие в реставрационно-позолотных работах на крупнейших культурно-исторических объектах.
С 2008 года являлся организатором и вдохновителем историко-этнографического центра «Псковский кузнечный двор» в Псковском музее-заповеднике.
Лауреат премии Правительства Российской Федерации «Душа России» в номинации «Народный мастер», Почётный член Российской Кузнечной Академии им. проф. А.И. Зимина, лауреат премии «Статус Медиа» в номинации «Культура», лауреат премии «Народное признание» в номинации «Инициатива». «Народный мастер» Псковской области.