Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Территориальную схему вывоза ТКО откорректируют в Пскове 9 февраля

6 февраля 2018 года, 14:27

В ближайшую пятницу в Пскове состоится заседание рабочей подгруппы по вопросам утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В совещании примут участие представители профильных ведомств, областные и городские депутаты, инвесторы, претендующие на позицию регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области.

В ходе заседания будут обсуждаться вопросы, связанные с корректировкой Территориальной схемы вывоза и обработки ТКО.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Бригаду псковской скорой помощи с номером 683 благодарят за оперативность
Россия поднялась на 18 пунктов в мировом туристическом рейтинге
Куртку с документами стащила у жителя Куньи молодая великолучанка
Кузнеца Евгения Вагина похоронили на Мироносицком кладбище Пскова
Муж пациентки: Низкий поклон участковому врачу Федотовой Елене из Пскова
Учёные установили главную причину рака
Какой будет Масленица в этом году, расскажут гости пресс-центра «ПП»
Дно реки Великой в Псковском районе собираются углубить
«Псковская правда» дарит призы за свадебные фото

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Мусорный вопрос
В Псковской области переходят на новую систему регулирования в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами

Общество / Коммуналка
6 февраля 15:07

Мусор без политики

Михаил Ведерников назвал первые компании, которые хотят работать с твердыми коммунальными отходами Пскова

Общество
6 февраля 11:30

Спросите нас

Люди с ограниченными возможностями призывают строителей консультироваться с ними при формировании доступной среды

Общество
6 февраля 10:16

За опытом — в Псков

Полпред передаст президенту привет от школьников