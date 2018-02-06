Территориальную схему вывоза ТКО откорректируют в Пскове 9 февраля

В ближайшую пятницу в Пскове состоится заседание рабочей подгруппы по вопросам утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В совещании примут участие представители профильных ведомств, областные и городские депутаты, инвесторы, претендующие на позицию регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области.

В ходе заседания будут обсуждаться вопросы, связанные с корректировкой Территориальной схемы вывоза и обработки ТКО.