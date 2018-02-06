Какой будет Масленица в этом году, расскажут гости пресс-центра «ПП»

В среду, 7 февраля, в 15.30 в пресс-центре «Псковской правды» узнаем, какой будет Масленица в этом году в регионе. Что поесть, что купить, на что посмотреть – выясним, чем в этом году организаторы праздника решили порадовать псковичей и гостей региона. В какое время и какое мероприятие лучше всего посетить семьям с детьми? Что выбрать – Псков или Изборск?
НА ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОТВЕТЯТ ГОСТИ ПРЕСС-ЦЕНТРА:
1) Наталья Петровна Дубровская, директор музея-заповедника «Изборск»
2) Александр Викторович Коновалов, заместитель главы администрации Пскова
3) Юрий Анатольевич Мартынов, начальник управления культуры администрации Пскова
4) Валерий Анатольевич Тюменцев, директор МП «Северо-Западный центр социологии и маркетинга», депутат городской думы
5) Елена Александровна Голубева, директор ГКЦ (МБУК «Городской культурный центр»)