Какой будет Масленица в этом году, расскажут гости пресс-центра «ПП»

В среду, 7 февраля, в 15.30 в пресс-центре «Псковской правды» узнаем, какой будет Масленица в этом году в регионе. Что поесть, что купить, на что посмотреть – выясним, чем в этом году организаторы праздника решили порадовать псковичей и гостей региона. В какое время и какое мероприятие лучше всего посетить семьям с детьми? Что выбрать – Псков или Изборск?