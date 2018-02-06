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Пресс-центр / Анонсы

Какой будет Масленица в этом году, расскажут гости пресс-центра «ПП»

6 февраля 2018 года, 12:44

В среду, 7 февраля, в 15.30 в пресс-центре «Псковской правды» узнаем, какой будет Масленица в этом году в регионе. Что поесть, что купить, на что посмотреть – выясним, чем в этом году организаторы праздника решили порадовать псковичей и гостей региона. В какое время и какое мероприятие лучше всего посетить семьям с детьми? Что выбрать – Псков или Изборск?

НА ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОТВЕТЯТ ГОСТИ ПРЕСС-ЦЕНТРА:

1) Наталья Петровна Дубровская, директор музея-заповедника «Изборск»

2) Александр Викторович Коновалов, заместитель главы администрации Пскова

3) Юрий Анатольевич Мартынов, начальник управления культуры администрации Пскова

4) Валерий Анатольевич Тюменцев, директор МП «Северо-Западный центр социологии и маркетинга», депутат городской думы

5) Елена Александровна Голубева, директор ГКЦ (МБУК «Городской культурный центр»)

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