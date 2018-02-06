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Политика

Стало понятно, зачем в Пскове собираются углубить дно реки Великой

6 февраля 2018 года, 12:16

В Псковской области разрабатывают проект по расчистке и углублению дна реки Великой. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Работы по расчистке будут вестись поэтапно в течение нескольких лет. На 6,5 километровом участке реки (от дер. Промежицы до Снетогорского монастыря) будет извлечен грунт и спилены кустарники, мешающие водообмену. При необходимости специалисты укрепят проблемные участки береговой линии и проведут рекультивацию территорий. Все это позволит нормализовать ход паводковых вод и спасет от подтопления жилые дома, Спасо-Преображенский Мирожский монастырь и Гельдтову баню.

Общая стоимость работ составит более 61 млн рублей. Средства будут выделены из федерального бюджета.

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