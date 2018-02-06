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Общество

Учёные установили главную причину рака

6 февраля 2018 года, 12:51

Ученые Университета Данди в Шотландии выяснили, что причиной рака является стареющая иммунная система. Результаты исследования, опубликованные в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, помогут разработать новые методы профилактики и терапии онкологических заболеваний. Пресс-релиз опубликован на сайте MedicalXpress.

Вероятность развития злокачественных опухолей резко увеличивается с возрастом. Это объясняется тем, что со временем в ДНК накапливаются дефекты, которые могут привести к перерождению клетки. Считается, для развития рака необходимо пять или шесть мутаций.

Исследователи проанализировали два миллиона случаев заболевания раком среди людей в возрасте от 18 до 70 лет. Затем ученые вывели уравнение, позволяющее рассчитать, как снижение активности иммунной системы влияет на возможность формирования опухолей, и сравнили теоретические выводы с фактическими данными, включающими 100 видов злокачественных новообразований. Оказалось, что новая модель лучше предсказывает риск рака, чем гипотеза о накоплении мутаций.

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