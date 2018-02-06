Российские гостиницы принудили обязательно получать «звёзды»

Владимир Путин подписал закон о поэтапном введении обязательной классификации гостиниц по принципу присуждения им «звезд». Об этом пишут «РИА Новости».

Утверждать классификацию гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей будут государственные органы, ответственные за туристическую сферу. Закон вступит в силу с января 2019 года.

Проект предусматривает обязательное присвоение гостиницам определенного числа звезд. С 2019 года под действие правила подпадут отели, в которых более 50 номеров, с 2020 года — более 15 номеров, а с 2021-го — все гостиницы. Информация о статусе будет размещаться на сайте Министерства культуры.

Сейчас подобная классификация ведется добровольно.