Задать вопрос Михаилу Ведерникову можно через соцсети или электронную почту

«Псковская правда» продолжается собирать вопросы для главы региона Михаила Ведерникова. Он станет участником прямой телефонной линии в редакции. Любой житель области сможет позвонить в редакцию нашей газеты и задать ему вопрос, поделиться своей проблемой, мнением.

Прямая линия начнет свою работу 2 марта в 15:00.

Редакция также принимает вопросы заранее, все они будут переданы Михаилу Ведерникову, на каждый из них читатели получат ответы.