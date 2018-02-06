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Общество

Задать вопрос Михаилу Ведерникову можно через соцсети или электронную почту

6 февраля 2018 года, 10:52

«Псковская правда» продолжается собирать вопросы для главы региона Михаила Ведерникова. Он станет участником прямой телефонной линии в редакции. Любой житель области сможет позвонить в редакцию нашей газеты и задать ему вопрос, поделиться своей проблемой, мнением.

Прямая линия начнет свою работу 2 марта в 15:00.

Редакция также принимает вопросы заранее, все они будут переданы Михаилу Ведерникову, на каждый из них читатели получат ответы.

Отравляйте свои вопросы любым из перечисленных способов.
Фото Сергея Герасимова

КАК ЗАДАТЬ ВОПРОС МИХАИЛУ ВЕДЕРНИКОВУ

По телефону: 8 900 991 77 57 (звонки принимаются с 10:00 до 17:00 по будням).

По электронной почте: pravda@pravdapskov.ru с пометкой «Вопрос губернатору».

В группах «Псковской правды» ВКонтакте и Facebook.

Разместить вопрос на своей странице в Instagram, ВКонтакте, Facebook под официальным хэштегом встречи #диалогсведерниковым.


Также вы можете использовать форму отправки вопроса, которую вы видите ниже:

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