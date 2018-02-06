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Общество

Роженица просит объявить благодарность персоналу Псковского перинатального центра

6 февраля 2018 года, 11:02

«Обращаюсь к администрации Псковской области, губернатору и председателю комитета по здравоохранению. Прошу вас объявить благодарность персоналу Псковского перинатального центра за оказание помощи при рождении моего малыша, а именно: Можаевой Марине Юрьевне, Николаевой Марине Николаевне, Егоровой Надежде Иосифовне, детскому врачу Оробец Наталье Анатольевне, медсестрам детского отделения за заботливое и профессиональное отношение к деткам. Коллективу желаю с легкостью переехать в новые стены, успехов в профессиональной деятельности, терпения с нами, пациентами, много радости и любви!»

Елена, Псков

КАК ПОБЛАГОДАРИТЬ МЕДИКА?

Каждую неделю в редакцию «Псковской правда» поступают звонки от жителей региона с благодарностью медработникам.

Мы уверены, что доктора и фельдшеры, медсестры и санитарки заслуживают уважения. Общеизвестно, что в Псковской области не хватает медицинского персонала, поэтому не будет преувеличением сказать: те, кто ежедневно надевают белый халат и заступают на смену, достойны наших добрых слов. Чтобы ваша благодарность попала на страницы газеты, не нужно ничего писать. Всего-то нужно набрать номер телефона редакции и сказать спасибо.

Звоните по телефону 8 (8112) 57-31-23 и выражайте благодарность своим медикам.

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СЮЖЕТЫ

Спасибо медикам
Каждую неделю в редакцию «ПП» поступают звонки от жителей региона с благодарностью медработникам. Чтобы ваша благодарность попала на страницы газеты, не нужно ничего писать. Всего-то нужно набрать номер телефона редакции и сказать спасибо.

Звоните по телефону 8 (8112) 57-31-23 и выражайте благодарность своим медикам.

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