Роженица просит объявить благодарность персоналу Псковского перинатального центра

«Обращаюсь к администрации Псковской области, губернатору и председателю комитета по здравоохранению. Прошу вас объявить благодарность персоналу Псковского перинатального центра за оказание помощи при рождении моего малыша, а именно: Можаевой Марине Юрьевне, Николаевой Марине Николаевне, Егоровой Надежде Иосифовне, детскому врачу Оробец Наталье Анатольевне, медсестрам детского отделения за заботливое и профессиональное отношение к деткам. Коллективу желаю с легкостью переехать в новые стены, успехов в профессиональной деятельности, терпения с нами, пациентами, много радости и любви!»
Елена, Псков