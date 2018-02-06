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Общество

Спасибо гардеробщице детской поликлиники на Алтаева – псковичка

6 февраля 2018 года, 10:34

«В вашей рубрике обычно благодарят врачей, медсестер. А я хочу сказать огромное спасибо гардеробщице детской поликлиники на ул. Алтаева. Во вторник, в день здорового ребенка, там такая суета. Мамочки с младенцами на руках, плач, коляски. Из-за того, что коридор очень узкий, там всего пара-тройка пеленальных столиков. А сейчас зима, нужно деток как-то переодевать. Мамы стоят в очереди к столикам.

Я не знаю имени этой гардеробщицы. Знаю, что она очень внимательная и позитивная. Увидев, что я мечусь со своим пальто и ребенком на руках, разрешила мне раздеться на ее столике в гардеробе. А когда мы одевались, чтобы уйти, напомнила про бахилы, разрешила не идти к урне, а оставить их прямо у нее (сказала, что сама выкинет), подняла мое упавшее пальто. В общем, чудо-человек. Спасибо ей большое!»

Валентина, Псков

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СЮЖЕТЫ

Спасибо медикам
Каждую неделю в редакцию «ПП» поступают звонки от жителей региона с благодарностью медработникам. Чтобы ваша благодарность попала на страницы газеты, не нужно ничего писать. Всего-то нужно набрать номер телефона редакции и сказать спасибо.

Звоните по телефону 8 (8112) 57-31-23 и выражайте благодарность своим медикам.

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