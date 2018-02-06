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Спорт

Вадим Голик побывал на главном боксерском форуме года

6 февраля 2018 года, 10:31

Первый Международный боксерский форум завершился в Сочи 4 февраля. Впервые в истории мирового бокса состоялась совместная дискуссия руководителей всех ведущих боксерских организаций — Международной ассоциации олимпийского бокса AIBA и организаций профессионального бокса WBA, WBO, WBC и IBF, а также ведущих спортсменов со всего мира, олимпийских чемпионов, чемпионов мира, промоутеров, менеджеров и боксерских функционеров. В форуме принимал участие старший тренер сборной Псковской области по боксу, Вадим Голик.

Вадим Голик вместе с украинским боксером-любителем Александром Хижняком, признанным лучшим боксером 2017 года международной ассоциацией любительского бокса (AIBA).
Фото Федерации бокса Псковской области
— Была очень интересная и насыщенная работа. Федерации договорились больше общаться между собой, приводить дела к общему знаменателю, что, разумеется, очень важно, учитывая количество различных федерации, занимающихся проведения боксерских соревнований, — рассказал он.

Также в рамках форума делегаты смогли насладиться первоклассными поединками в исполнении лучших боксеров мира. 

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