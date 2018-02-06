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Происшествия

В Пскове пропал мужчина с особой приметой: у него отсутствует фаланга пальца (ФОТО)

6 февраля 2018 года, 09:50

Разыскивается житель областного центра Смирнов Александр Николаевич, 1931 года рождения. 4 января он пропал без вести на территории Пскова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Полиция ищет пропавшего пенсионера с особыми приметами.
Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Псковской области

ПРИМЕТЫ

На вид 80 лет, рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальной формы, волосы седые, коротко остриженные, брови прямые, глаза светлые, губы тонкие.

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ

Отсутствует фаланга безымянного пальца левой руки. Над запястьем правой руки - татуировка в виде якоря.

БЫЛ ОДЕТ

Вязаная серая шапка, чёрные куртка и брюки, зимние мягкие сапоги. При себе была металлическая трость.

КУДА ЗВОНИТЬ

Если вам что-либо известно о местонахождении Александра Николаевича, просьба обратиться в полицию по телефонам: 59-63-09, 8-911-351-26-80 или 02.

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