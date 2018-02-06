В «Доме офицеров» пройдёт концерт, посвященный годовщине вывода войск из Афганистана

15 февраля в Пскове, по традиции, пройдут торжественно-траурные мероприятия, посвященные 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

ПРОГРАММА

15.00 – Возложение Гирлянды Славы и цветов. Место проведения: Мемориал воинам Псковского гарнизона и псковичам, погибшим при выполнении боевых и специальных задач во второй половине 20 века. Сквер у Дома Офицеров.

16.00 – Концерт-реквием «Дороги Афганской войны». Место проведения: Концертный зал «Дом офицеров». Вход по пригласительным билетам (в кассе).