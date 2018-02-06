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Общество

Псковские рыбаки выловили в 2017 году почти 2 тысячи тонн рыбы

6 февраля 2018 года, 09:40

За десять месяцев прошлого года в Псковском, Чудском и Теплом озерах было выловлено 2 тыс 47 тонн рыбы, что на 68 тонн больше, чем за аналогичный период 2016 года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

На 112 тонн увеличилось количество выловленного судака, при этом объем окуня сократился на 77 тонн. Также в Псковско-Чудском водоеме ловят леща, плотву, ерша, налима, щуку и другие виды рыб. Кроме того, в этом году впервые за десять лет разрешена промысловая добыча снетка в связи с увеличением его популяции.

Что касается малых водоемов Псковской области, то фактически было выловлено 157 тонн рыбы. В основном это окунь (49 тонн), лещ (32 тонны) и плотва (17 тонн). В этом году в Госкомитет поступило 65 заявлений на вылов 350 тонн биоресурсов.

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