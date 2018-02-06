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Общество

Россиянам разрешили опаздывать на работу из-за плохой погоды

6 февраля 2018 года, 09:11

Опоздание на работу из-за сложных погодных условий не может быть причиной привлечения сотрудника к дисциплинарной ответственности. Об этом пишет «Российская газета».

Из-за непогоды транспорт может работать с перебоями, скорость движения на дорогах при обильных осадках снижается, возникает много мелких аварий.

Работодателям следует в таких случаях учитывать возможное наличие уважительных причин, к которым могут относиться, в том числе, сложные погодные условия и перебои в работе транспорта, отметил замруководителя Роструда Иван Шкловец.

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