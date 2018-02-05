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Общество

Карантин в Пскове распространился ещё на 5 школ

5 февраля 2018 года, 17:31

Ещё пять классов в школах города закрываются на карантин в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ более 20% детей. На вынужденные каникулы отправляются по одному начальному классу в школах № 2, № 4 и лицее «Развитие», а также 6-й класс в школе № 18 и 8-й класс в Псковском педагогическом комплексе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Напомним, на прошлой неделе на карантин закрылись четыре класса – по одному в лицее №4 и в 13-й школе и два класса в школе № 12, кроме того, одна из групп в дошкольном отделении школы № 5 и группа в детском саду № 10.

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