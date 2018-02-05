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Происшествия

Лже-сотрудник банка украл с карты псковички более 100 тысяч рублей

5 февраля 2018 года, 16:35

Под предлогом защиты банковской карты от мошенников у псковички похитили крупную денежную сумму. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Жительнице областного центра позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что в целях предупреждения мошеннических проявлений необходимо обеспечить защиту ее банковской карты. И, якобы, в связи с этим ему потребовалось уточнить реквизиты карты собеседницы.

Необходимую информацию женщина предоставила. А через некоторое время с ее банковской карты было списано 108 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

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