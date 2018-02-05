Как проголосовать не по прописке: 11 вопросов о выборах президента

На выборах президента 18 марта 2018 года не будет открепительных удостоверений и досрочного голосования. Зато будет возможность проголосовать на любом участке страны. Представляем ТОП самых популярных вопросов и ответов, касающихся голосования.

1. Что нужно делать?

Заранее подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. Это можно сделать лично или онлайн.

2. Когда начинается прием заявлений?

С 31 января. Заканчивается за 5 дней до дня голосования, то есть 12 марта — последний день.

3. Есть ли опции у «опоздавших»?

Да, они могут оформить специальное заявление начиная с 13 марта, но только лично в участковой избирательной комиссии по месту регистрации и не позднее 14:00 дня, предшествующего дню голосования, то есть субботы 17 марта.

4. Как мне проголосовать?

Прийти на избирательный участок, который вы выбрали, предъявить паспорт и специальное заявление (при наличии), получить избирательный бюллетень, проголосовать.

5. Как найти удобный избирательный участок?

На сайте ЦИК России с помощью специального сервиса «Найди свой избирательный участок» или с помощью интерактивной карты. Кроме того, можно позвонить в информационно-справочный центр ЦИК России по телефону: 8 (800) 707 2018.

6. Где подать заявление?

Онлайн на портале «Госуслуги» с 31 января по 12 марта или лично по месту нахождения: • в любой территориальной избирательной комиссии (ТИК) с 31 января по 12 марта; • в любой участковой избирательной комиссии (УИК) с 25 февраля по 12 марта; • в многофункциональном центре (МФЦ) с 31 января по 12 марта.

7. Как оформить специальное заявление?

Специальное заявление можно оформить только в участковой избирательной комиссии по месту регистрации с 13 марта и до 14:00 17 марта. Специальное заявление остается у избирателя и в день голосования изымается на избирательном участке. Оно снабжено несколькими степенями защиты, включая специальный знак (марку).

8. Можно ли подать заявление, но проголосовать по месту регистрации, если обстоятельства изменились?

Да, можно. Но придется подождать на участке: члены УИК должны будут убедиться, что избиратель не проголосовал в другом месте.

9. Что мне делать, если я за границей?

Если в день голосования вы планируете быть за рубежом, то имеете полное право проголосовать, придя на один из избирательных участков, образованных за границей. Вы также можете заранее подать заявление о голосовании по месту нахождения на портале «Госуслуги», в ТИК, УИК или в МФЦ.

10. Что мне делать, если я инвалид и не могу выйти из дома?

Устно или письменно сообщите о своем намерении проголосовать по месту нахождения в ближайшую территориальную или участковую избирательную комиссию или же попросите об этом социального работника. Члены УИК приедут к вам на дом, чтобы вы могли заполнить заявление. Тогда же вы сможете сообщить о своем намерении голосовать вне помещения для голосования, и тогда в день голосования вас посетят представители избирательной комиссии с переносным ящиком для голосования.

11. А если у меня совсем нет регистрации?