Как проголосовать не по прописке: 11 вопросов о выборах президента

На выборах президента 18 марта 2018 года не будет открепительных удостоверений и досрочного голосования. Зато будет возможность проголосовать на любом участке страны.
Представляем ТОП самых популярных вопросов и ответов, касающихся голосования.
На выборах президента 18 марта 2018 года не будет открепительных удостоверений и досрочного голосования. Зато будет возможность проголосовать на любом участке страны.
Представляем ТОП самых популярных вопросов и ответов, касающихся голосования.
Заранее подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. Это можно сделать лично или онлайн.
С 31 января. Заканчивается за 5 дней до дня голосования, то есть 12 марта — последний день.
Да, они могут оформить специальное заявление начиная с 13 марта, но только лично в участковой избирательной комиссии по месту регистрации и не позднее 14:00 дня, предшествующего дню голосования, то есть субботы 17 марта.
Прийти на избирательный участок, который вы выбрали, предъявить паспорт и специальное заявление (при наличии), получить избирательный бюллетень, проголосовать.
На сайте ЦИК России с помощью специального сервиса «Найди свой избирательный участок» или с помощью интерактивной карты. Кроме того, можно позвонить в информационно-справочный центр ЦИК России по телефону: 8 (800) 707 2018.
Онлайн на портале «Госуслуги» с 31 января по 12 марта или лично по месту нахождения:
• в любой территориальной избирательной комиссии (ТИК) с 31 января по 12 марта;
• в любой участковой избирательной комиссии (УИК) с 25 февраля по 12 марта;
• в многофункциональном центре (МФЦ) с 31 января по 12 марта.
Специальное заявление можно оформить только в участковой избирательной комиссии по месту регистрации с 13 марта и до 14:00 17 марта. Специальное заявление остается у избирателя и в день голосования изымается на избирательном участке. Оно снабжено несколькими степенями защиты, включая специальный знак (марку).
Устно или письменно сообщите о своем намерении проголосовать по месту нахождения в ближайшую территориальную или участковую избирательную комиссию или же попросите об этом социального работника. Члены УИК приедут к вам на дом, чтобы вы могли заполнить заявление. Тогда же вы сможете сообщить о своем намерении голосовать вне помещения для голосования, и тогда в день голосования вас посетят представители избирательной комиссии с переносным ящиком для голосования.
Вы имеете право голосовать. Выберите любой удобный для вас избирательный участок и укажите его в заявлении о голосовании по месту нахождения.