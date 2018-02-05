Брак в подписях за Бабурина, Титова и Явлинского не превысил 5%

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ зарегистрирует кандидатом на пост президента РФ Владимира Путина на заседании комиссии 6 февраля, сообщил журналистам заместитель председателя Центризбиркома в понедельник. Об этом пишет «Интерфакс».

Также ЦИК зарегистрирует кандидатом на пост президента РФ Григория Явлинского, после проверки его подписей недействительными признаны 1,07%, сказал зампред Центризбиркома Николай Булаев.

Также будут зарегистрированы кандидатами Борис Титов и Сергей Бабурин, уточнил он. В подписях Титова обнаружено 4,35% брака, у Бабурина - 3,28%.

Булаев отметил, что «в таком же хронологическом порядке, как кандидаты сдавали свои подписные листы, будут рассмотрены вопросы о их регистрации в среду и четверг».