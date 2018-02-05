Известный кузнец, реставратор, бард, замечательный пскович Евгений Вагин трагически ушел из жизни в ночь на 3 февраля.

Евгений Вагин будет похоронен на Мироносицком кладбище Пскова.

В 11 часов состоится отпевание покойного в храме Александра Невского. В 12 часов в здании Псковского музея-заповедника на ул. Некрасова, 7 пройдет гражданская панихида.

Евгений Вагин родился 4 июня 1959 года в Пскове. Закончил политехнический институт, после чего обучался в ВХНРЦ им. академика И.Э. Грабаря (г. Москва) по специальности художник-реставратор по металлу.

Художественной ковкой занимался с 1988 года. Принимал участие в реставрационно-позолотных работах на крупнейших культурно-исторических объектах.

С 2008 года являлся организатором и вдохновителем историко-этнографического центра «Псковский кузнечный двор» в Псковском музее-заповеднике.

Лауреат премии Правительства Российской Федерации «Душа России» в номинации «Народный мастер», Почётный член Российской Кузнечной Академии им. проф. А.И. Зимина, лауреат премии «Статус Медиа» в номинации «Культура», лауреат премии «Народное признание» в номинации «Инициатива». «Народный мастер» Псковской области.

Его знал и любил весь Псков.