Кузнечный двор в Пскове закрывают до июня 2019 года

СПРАВКА

Евгений Вагин родился 4 июня 1959 года в Пскове. Закончил политехнический институт, проходил обучение в ВХНРЦ им. академика И.Э. Грабаря в Москве, по специальности художник-реставратор по металлу. Работая в псковском музее, перенимал секреты ремесла у знаменитого на весь Советский Союз архитектора, реставратора и кузнеца Всеволода Смирнова. Именно Всеволода Смирнова и Савелия Ямщикова Евгений Вагин считает своими духовными наставниками. Ямщиков незадолго до своей кончины завещал Вагину: «Умру — крестик мне скуешь». Так и было исполнено.

Евгением Вагиным выполнена масса авторских и совместных работ во многих городах России, а также в Германии, Франции, Голландии. Он был призером и лауреатом многих отечественных и международных кузнечных фестивалей. Принимал участие в восстановлении кузнечного убранства более чем в 20 храмах и монастырях. Реставрировал археологические находки, вошедшие в экспозиции музеев Пскова и области. Как мастер-позолотчик участвовал в восстановлении и реставрации храма Христа Спасителя и Большого Кремлевского дворца в Москве, Константиновского дворца в Стрельне и др.

По инициативе Евгения Вагина в 2008 году был создан «Псковский Кузнечный двор» — объединение мастеров кузнечного дела.

Евгений Вагин был лауреатом премии Правительства РФ «Душа России» в номинации «Народный мастер», Почетным членом Российской Кузнечной Академии им. проф. А. И. Зимина, лауреатом премии «Статус Медиа» в номинации «Культура», премии «Народное Признание» в номинации «Инициатива», премии Псковской области «Народный мастер».