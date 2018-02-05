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Спорт

На базу «Юность» съезжаются участники Всероссийских соревнований по биатлону

5 февраля 2018 года, 13:06

Всероссийские соревнования по биатлону на призы губернатора Псковской области (отборочные соревнования к Первенству мира среди юниоров) стартовали на базе спортивно-оздоровительного центра «Юность» в Островском районе. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации, в них принимают участие сильнейшие биатлонисты России — юноши и девушки 1999–2000 годов рождения.

«Сегодня день заезда участников. Спортсмены приезжают из Москвы и Московской области, Рязани, Тюмени, республики Мордовии, Ханты-Мансийского автономного округа и других субъектов Российской Федерации. Всего ожидается около 100 человек. Ожидается, что Псковскую область представят трое спортсменов», — рассказал директор Центра подготовки спортсменов по лыжным гонкам и биатлону Сергей Волощук.

В рамках соревнований пройдут индивидуальные гонки среди юношей и девушек (7 февраля) и спринты (9 февраля). Официальные тренировки спортсменов состоятся 6 и 8 февраля. Завершится чемпионат 10 февраля эстафетой.

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