Первое заявление на ежемесячные выплаты из маткапитала подали в регионе

В Псковской области подано первое заявление на ежемесячную выплату за счет средств материнского капитала. Ее будет получать семья из Порховского района, в которой в январе этого года родился второй ребенок. Об этом «Псковской правде» сообщили в отделении Пенсионного фонда РФ по Псковской области.

Напомним, что органы ПФР по Псковской области принимают заявления на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Выплата полагается нуждающимся семьям, в которых второй ребенок родится или будет усыновлен после 1 января 2018 года.

Размер выплаты зависит от региона – он равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте РФ за II квартал предшествующего года.

В Псковской области это 10 652 руб.