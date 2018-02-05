Социально незащищенные псковичи получат бесплатную юридическую помощь

Жители Псковской области, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации или относящиеся к категории социально-незащищенных, могут получить бесплатные консультации специалистов Псковского областного отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрацции.

Юристы оказывают правовую помощь в рамках проекта «Защита прав социально незащищенных граждан посредством развития системы бесплатной юридической помощи на территории Псковской области», который получил грантовую поддержку Президента РФ в размере более 1,3 млн рублей.

На эти средства кроме бесплатных консультаций, оказываемых в Пскове по адресу ул. Ленина, д. 7, специалисты выезжают в районы Псковской области для проведения информационных дней правовой помощи. На базе Ассоциации также создана юридическая клиника для студентов профильных факультетов, где юноши и девушки приобретают практические навыки оказания юридической помощи.