Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Социально незащищенные псковичи получат бесплатную юридическую помощь

5 февраля 2018 года, 11:29

Жители Псковской области, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации или относящиеся к категории социально-незащищенных, могут получить бесплатные консультации специалистов Псковского областного отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрацции.

Юристы оказывают правовую помощь в рамках проекта «Защита прав социально незащищенных граждан посредством развития системы бесплатной юридической помощи на территории Псковской области», который получил грантовую поддержку Президента РФ в размере более 1,3 млн рублей.

На эти средства кроме бесплатных консультаций, оказываемых в Пскове по адресу ул. Ленина, д. 7, специалисты выезжают в районы Псковской области для проведения информационных дней правовой помощи. На базе Ассоциации также создана юридическая клиника для студентов профильных факультетов, где юноши и девушки приобретают практические навыки оказания юридической помощи.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Женщина погибла от рук собутыльника в Локнянском районе
Первое заявление на ежемесячные выплаты из маткапитала подали в регионе
В Великих Луках проходят Х православные Свято-Тихоновские педагогические чтения
За повторную пьяную езду жителям Пскова и Острова грозит срок
Молдованина оштрафовали в Псковской области за оскорбление полицейского
Медики назвали основные причины смертности россиян
Дилеров, продававших наркотики через интернет, задержали псковские полицейские
В Лядах почти завершили строительство отдельного пожарного поста
Музей из Псковской области вошел в тройку лучших в стране музеев военной истории

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
1 февраля 18:05

«Папа упал по пути на работу»

Великолучанка рассказала о выживании в самую страшную зиму в блокадном Ленинграде

Общество
1 февраля 15:13

Не мы зло

В Порховском районе 30 семей, переселившихся из мегаполисов, оказались на своей земле заложниками смены законодательства

Общество / Образование
1 февраля 15:37

За чтение — в лагерь

Читающих школьников отправят в знаменитый Артек