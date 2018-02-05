В Великих Луках проходят Х православные Свято-Тихоновские педагогические чтения

Десятые православные Свято-Тихоновские педагогические чтения «От возрождения святыни — к возрождению души» продлятся в Великих Луках до 7 февраля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В мероприятии принимают участие руководители, педагоги, учащиеся образовательных учреждений, представители духовенства из Великих Лук, Москвы, Смоленска, Великолукского и Новосокольнического районов.

В программу Свято-Тихоновских чтений вошли мастер-класс для педагогов дошкольного образования, курсы повышения квалификации для преподавателей духовно-нравственных дисциплин общеобразовательных учреждений, встречи представителей духовенства с обучающимися, круглый стол для руководителей и педагогов. В ходе мероприятий будут обсуждаться актуальные вопросы духовного образования дошкольного и школьного образования.