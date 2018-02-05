За повторную пьяную езду жителям Пскова и Острова грозит срок

В Пскове и Острове в руки дорожных полицейских попались водители, повторно севшие за руль пьяными. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Так, ночью 3 февраля в областном центре у дома на улице Харченко полицейские остановили автомобиль «ВАЗ». Выяснилось, что легковушкой управлял нетрезвый житель Псковского района, 1979 года рождения.

А в Острове вечером 3 февраля по улице Карла Маркса на автомашине «Шкода» следовал 52-летний местный житель, который тоже находился в состоянии алкогольного опьянения.