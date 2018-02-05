Молдованина оштрафовали в Псковской области за оскорбление полицейского

Мировой судья Псковского района оштрафовал уроженца Молдовы на 20 тысяч рублей за оскорбление сотрудника полиции. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что 17 декабря около 5:30 мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в деревне Писковичи Псковского района, в присутствии жильцов дома, стал умышленно оскорблять сотрудника полиции, используя ненормативную лексику.

С учетом позиции государственного обвинителя, обстоятельств совершения преступления и данных о личности виновного, суд назначил ему наказание по статье 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти) и оштрафовал его на 20 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.