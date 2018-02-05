Медики назвали основные причины смертности россиян

В Минздраве рассказали об основных причинах смертности в России в 2016 году, передает RT.

Согласно данным, предоставленным RT в МНИОИ им. П.А. Герцена — филиале ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, в 2016 году чаще всего россияне умирали от болезней системы кровообращения — 47,8%.

15,6% скончались от злокачественных образований, 8,9% — в результате получения травм и отравления.

Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что показатели смертности в 2017-м сопоставимы с показателями 1992 года, после которого они начали расти.