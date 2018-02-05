Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Медики назвали основные причины смертности россиян

5 февраля 2018 года, 09:43

В Минздраве рассказали об основных причинах смертности в России в 2016 году, передает RT.

Согласно данным, предоставленным RT в МНИОИ им. П.А. Герцена — филиале ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, в 2016 году чаще всего россияне умирали от болезней системы кровообращения — 47,8%.

15,6% скончались от злокачественных образований, 8,9% — в результате получения травм и отравления.

Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что показатели смертности в 2017-м сопоставимы с показателями 1992 года, после которого они начали расти.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Женщина погибла от рук собутыльника в Локнянском районе
Первое заявление на ежемесячные выплаты из маткапитала подали в регионе
Социально незащищенные псковичи получат бесплатную юридическую помощь
В Великих Луках проходят Х православные Свято-Тихоновские педагогические чтения
За повторную пьяную езду жителям Пскова и Острова грозит срок
Молдованина оштрафовали в Псковской области за оскорбление полицейского
Дилеров, продававших наркотики через интернет, задержали псковские полицейские
В Лядах почти завершили строительство отдельного пожарного поста
Музей из Псковской области вошел в тройку лучших в стране музеев военной истории

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
1 февраля 18:05

«Папа упал по пути на работу»

Великолучанка рассказала о выживании в самую страшную зиму в блокадном Ленинграде

Общество
1 февраля 15:13

Не мы зло

В Порховском районе 30 семей, переселившихся из мегаполисов, оказались на своей земле заложниками смены законодательства

Общество / Образование
1 февраля 15:37

За чтение — в лагерь

Читающих школьников отправят в знаменитый Артек