В Лядах почти завершили строительство отдельного пожарного поста

Строительство отдельного пожарного поста в селе Ляды Плюсского района близится к завершению. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.
К посту подведена электроэнергия и вода, подключено отопление. В настоящее время идут внутренние отделочные работы. По предварительной оценке, на их выполнение необходимо около месяца.
Предполагается, что работать на посту будут местные жители – 15 человек, включая постоянных дежурных.
Село находится в 47 километрах от Плюссы, в нём проживает около тысячи человек.
Фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов
В соответствии с проектом на посту оборудуется депо на два машиноместа, помещения технического обслуживания, диспетчерской службы, комната для отдыха личного состава.