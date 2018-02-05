В Лядах почти завершили строительство отдельного пожарного поста

Строительство отдельного пожарного поста в селе Ляды Плюсского района близится к завершению. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

К посту подведена электроэнергия и вода, подключено отопление. В настоящее время идут внутренние отделочные работы. По предварительной оценке, на их выполнение необходимо около месяца.