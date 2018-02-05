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Общество

В Лядах почти завершили строительство отдельного пожарного поста

5 февраля 2018 года, 09:07

Строительство отдельного пожарного поста в селе Ляды Плюсского района близится к завершению. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

К посту подведена электроэнергия и вода, подключено отопление. В настоящее время идут внутренние отделочные работы. По предварительной оценке, на их выполнение необходимо около месяца.

Село находится в 47 километрах от Плюссы, в нём проживает около тысячи человек.
Фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов
Предполагается, что работать на посту будут местные жители – 15 человек, включая постоянных дежурных.

В соответствии с проектом на посту оборудуется депо на два машиноместа, помещения технического обслуживания, диспетчерской службы, комната для отдыха личного состава.

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