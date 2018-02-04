Музей из Псковской области вошел в тройку лучших в стране музеев военной истории

В пятницу, 2 февраля, в день торжеств в честь победы в Сталинградской битве, объявлены итоги Всероссийского конкурса на лучший региональный музей военной истории. На конкурс поступили заявки от 51 музея со всей России. Об этом «Псковской правде» рассказали в пресс-службе Российского военно-исторического общества, выступившего организатором конкурса при содействии федерального Министерства культуры.

- Конкурс проводился с целью выявления и поддержки лучших музейных практик. Он был направлен в первую очередь на активизацию деятельности региональных музеев, - рассказала Юлия Коновалова, секретарь конкурсной комиссии, заместитель руководителя Департамента по работе с государственными и общественными организациями РВИО.

Одними из первых на конкурс поступили заявки из Псковской, Белгородской, Тамбовской, Костромской областей, Ставропольского края. Далее к участию в конкурсе присоединились представители музейного сообщества из Вологодской, Калужской, Новгородской, Пензенской, Саратовской, Мурманской областей, Красноярского края, Республик Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Чечня, Крым и других.

- Состав участников конкурса широк и разнообразен. Крупные известные музеи и залы военной славы. Школьные музеи и музеи поисковых объединений. Большой интерес проявили краеведческие музеи и музейные объединения, работающие над увековечиванием памяти своих земляков, - уточнила Юлия Коновалова.

По итогам работы комиссии победителями и призерами конкурса признаны:

1 место - Музейно-выставочный центр Тамбовской области, Филиал Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения культуры «Тамбовский областной краеведческий музей», город Тамбов

2 место - Государственное бюджетное учреждение культуры Псковской области «Военно-исторический музей-заповедник», город Остров

3 место - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр историко-культурного наследия г. Челябинска», город Челябинск

В связи с высокими результатами и разнообразием представленных на конкурс работ были объявлены специальные номинации, в которых номинантов наградили Почетными грамотами Российского военно-исторического общества:

«Верность теме – военной истории»

- «Музей военной техники УГМК» (Свердловская обл., городВерхняя Пышма)

- Частное учреждение содействия Музейному историко-мемориальному комплексу «35-я береговая батарея» (город Севастополь)

«Лучший музей сельского поселения»

- «Музей краеведения» (Новгородская обл., село Марево)

- «Музей Величаевских молодогвардейцев», филиал «Историко-краеведческого музея им В.Р. Ясинова» (Ставропольский край, село Величаевское)

«Лучший музей городского поселения»

- «Хабаровский краевой музей имени Н.И. Гродекова» (город Хабаровск)

- «Музей «Мемориал Победы» (город Красноярск)

«Лучший тематический музей»

- «Саратовский историко-патриотический комплекс «Музей боевой и трудовой славы» (город Саратов)

- Белгородский государственный историко-художественный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление» (город Белгород)

«Лучшая экспозиция, представленная поисковыми отрядами»

- Белгородская региональная общественная организация «Историко-патриотическое объединение «Поиск» (Белгородская обл., г.ород Старый Оскол)

- Музей «Память поколений» Поискового отряда «Малгобек» (Республика Ингушетия, город Малгобек)

«Лучший инновационный проект»

- Музей-панорама «Прорыв» в Музее-заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда» (Ленинградская обл., деревня Марьино)

«Общественное признание – победитель народного голосования»

- Частное учреждение содействия Музейному историко-мемориальному комплексу «35-я береговая батарея» (город Севастополь)

Все участники конкурса получают методические материалы выставки РВИО #МЫСТАЛИНГРАД, которые могут быть использованы в качестве основы для экспозиции либо как самостоятельная мини-экспозиция к 75-летию Победы в Сталинградской битве.