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Происшествия

Угрозыск пять месяцев ищет пенсионера в Великих Луках

4 февраля 2018 года, 10:31

В Великих Луках уголовным розыском устанавливается местонахождение пожилого мужчины. По имеющимся данным, 8 сентября 2017 года Мелентьев Борис Николаевич ушел из Великолукского дома-интерната, расположенного на улице Щорса в Великих Луках. Мужчина 1955 года рождения, уроженец деревни Паникша Порховского района.

Бориса Николаевича в последний раз видели в сентябре
Фото из паспорта пропавшего

До настоящего времени местонахождение пенсионера не установлено.

Граждан, располагающих информацией о месте пребывания Мелентьева Бориса Николаевича, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: 8 906 223 11 28 или 02.

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