Угрозыск пять месяцев ищет пенсионера в Великих Луках

В Великих Луках уголовным розыском устанавливается местонахождение пожилого мужчины. По имеющимся данным, 8 сентября 2017 года Мелентьев Борис Николаевич ушел из Великолукского дома-интерната, расположенного на улице Щорса в Великих Луках. Мужчина 1955 года рождения, уроженец деревни Паникша Порховского района.

До настоящего времени местонахождение пенсионера не установлено.

Граждан, располагающих информацией о месте пребывания Мелентьева Бориса Николаевича, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: 8 906 223 11 28 или 02.