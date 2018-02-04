Псковские десантники пройдут на лыжах до Рязани тысячу километров

В пятницу, 2 февраля, у монумента в Крестах торжественно начался тысячекиломентровый лыжный переход псковских десантников, приуроченный к 100-летию со дня первых боев Красной Армии под Псковом и 100-летнему юбилею со дня образования Рязанского высшего воздушно-десантного училища В.Ф. Маргелова.

Псковские десантники из 234-ого воздушно-десантного полка 76-ой дивизии ВДВ присоединяются к военнослужащим из других воинских частей со всей России. Всего в рамках сверхдальнего лыжного перехода, маршрут которого пройдет через 158 населенных пунктов, десантниками из разных регионов страны будет преодолено более 7500 километров.

Сверхдальний лыжный переход будет осуществляться комбинированным способом в рекордно короткие сроки. Самый дальний маршрут - более 1300 км - будет у команды десантников из Новороссийска, а наиболее сложные участки на маршруте предстоит преодолеть команде из Тулы. Псковичи пройдут около тысячи километров.