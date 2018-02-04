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Общество / Армия

Псковские десантники пройдут на лыжах до Рязани тысячу километров

4 февраля 2018 года, 10:21

В пятницу, 2 февраля, у монумента в Крестах торжественно начался тысячекиломентровый лыжный переход псковских десантников, приуроченный к 100-летию со дня первых боев Красной Армии под Псковом и 100-летнему юбилею со дня образования Рязанского высшего воздушно-десантного училища В.Ф. Маргелова.

Псковские десантники из 234-ого воздушно-десантного полка 76-ой дивизии ВДВ присоединяются к военнослужащим из других воинских частей со всей России. Всего в рамках сверхдальнего лыжного перехода, маршрут которого пройдет через 158 населенных пунктов, десантниками из разных регионов страны будет преодолено более 7500 километров.

Сверхдальний лыжный переход будет осуществляться комбинированным способом в рекордно короткие сроки. Самый дальний маршрут - более 1300 км - будет у команды десантников из Новороссийска, а наиболее сложные участки на маршруте предстоит преодолеть команде из Тулы. Псковичи пройдут около тысячи километров.

Переход завершится 22 февраля
Фото пресс-службы органов местного самоуправления Пскова

Для участия команд лыжников в общественно-значимых мероприятиях городов и населенных пунктов, находящихся на дистанции, весь маршрут был предварительно разбит на десять отдельных частей. 30 псковских десантников пройдут через Остров, Опочку, Великие Луки, Тверь и завершат переход в Рязани.

«Уверен, что вы полностью выполните возложенную на вас задачу, покажете профессионализм, оправдаете доверие и достойно представите свою родную дивизию в этом трудном, но почетном лыжном переходе», - сказал, напутствуя лыжников, командир 76-ой гвардейской Черниговской ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии ВДВ генерал-майор Алексей Наумец,

Врио заместителя губернатора Псковской области Николай Цветков напомнил десантникам о том, что они представляют один из самых героических регионов страны и пожелал им успехов на дальнем переходе.

Выступая перед собравшимися, заместитель главы города Владимир Воробьев поздравил участников перехода и пожелал им от имени Ивана Цецерского удачи и хорошей погоды:

«Наш город Псков - город воинской славы показывал пример служения Родине на всём протяжении своей истории. Будьте и вы достойны памяти наших великих предков. Доброго вам пути и крепкого здоровья, а мы будем ждать вас!».

Отметим, маршрут лыжного перехода будет проходить по территории Центрального, Северо-Западного, Южного и Приволжского федеральных округов Российской Федерации. Завершится он 22 февраля недалеко от населенного пункта Поляны в Рязанской области.

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