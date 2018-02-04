Не растирать тело спиртом после провала под лег советуют псковичам в МЧС

Также она рассказала, что первым делом нужно избавиться от всего ненужного, например, скинуть со спины рюкзак. Нельзя наваливаться на край льда своим телом – так как раз тонет очень много людей, так как лёд обычно начинает ломаться и размер места провала увеличивается.

- Если вы провалились под лёд, то, само собой, нужно не паниковать и делать всё, чтобы выбраться из воды. Вам необходимо широко расставить руки – это не позволит вам полностью уйти под лёд. Однако, это не поможет, если вы провалились в широкую полынью, - такие рекомендации на сайте ГУ МЧС России по Псковской области дает Екатерина Суворова, госинспектор инспектор по маломерным судам группы патрульной службы № 1.

Правильно будет действовать следующим образом: нужно опереться локтями на лёд, попытаться закинуть одну ногу на лёд, после чего резко повернуть тело и вытащить вторую ногу. От образовавшегося провала стоит просто откатиться и далее возвращаться в сторону берега по своим же следам.

Помните, что в холодной воде стоит делать движения, направленные только на то, чтобы максимально выбраться. Если начинать судорожно барахтаться, то это будет способствовать быстрому промоканию всей одежды и быстрой гипотермии. Главная задача – аккуратно выбраться на лёд. Люди чаще всего тонут именно тогда, когда начинают паниковать, пытаются забраться на лёд, ломают его под собой, быстро теряют силы.

Если вы видите, как человек провалился под лёд, то ни в коем случае не стоит сразу же бросаться к нему на помощь – это частая ошибка. Вы видите опасное место – приближаться к нему необдуманно не стоит – вы рискуете также оказаться в воде. Самое верное решение – попытаться вытащить человека с помощью различных предметов (палки, доски, верёвки). Если их нет, можно воспользоваться шарфом, курткой и т.д.

К месту провала нужно подходить очень аккуратно, в идеале – ползком, чтобы распределить свой вес по льду. Подходить к месту провала и подавать руку – не лучшая идея, но если нет других путей для спасения человека, то делать это нужно также находясь в положении «лёжа» и очень аккуратно.

Первая помощь человеку, который провалился под лёд:

Разумеется, первым делом нужно максимально быстро оказаться в теплом помещении (дом, салон автомобиля). Если нет возможности быстро доставить человека в тёплое помещение, то он в любом случае должен снять мокрую одежду. Можете дать ему часть своей одежды – это гораздо лучше, чем он будет находиться длительное время в мокрой одежде, которая замёрзнет.

В том случае, когда вы провалились под лёд в одиночку и рядом никого нет, нужно быстро снять одежду, попытаться её отжать и надеть обратно. Но самое главное – необходимо постоянно двигаться. До ближайшего тёплого места добирайтесь бегом (если позволяет физическая форма) или быстрым шагом.

В любом случае, человек должен постоянно двигаться – это не даст ему замерзнуть. Далее пострадавшего нужно напоить теплыми напитками (подойдут чай, кофе) и накрыть одеялом. Разумеется, нужно переодеться.

Настоятельно не рекомендуется растирать тело снегом, спиртом и т.д. – это может быть опасно. Также нельзя принимать алкоголь и интенсивно отогреваться (например, сразу принять горячую ванну). Это может нанести вред организму.