Михаил Ведерников - Сергею Шойгу: Проблема с садами уже решена

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 2 февраля, принял участие в селекторном совещании под руководством Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной админитрации, основным вопросом повестки стало социальное обеспечение военнослужащих и членов их семей. В частности, речь шла об устройстве детей военных в дошкольные образовательные учреждения.

Михаил Ведерников доложил, что в Псковской области все дети военных в возрасте от 3-х лет устроены в детские сады. «В нашем регионе проблема с садами уже решена. Дети военнослужащих получают места оперативно и в первоочередном порядке», — сказал врио главы региона.

Он также добавил, что дал поручение Контрольному управлению администрации региона ежемесячно докладывать о необходимости трудоустройства детей военных в дошкольные учреждения, и по мере необходимости все нуждающиеся будут обеспечиваться местами в установленном законом порядке.