Псков поддержал танцевальный флешмоб «Память в танце. Случайный вальс»

2 февраля в России отмечается День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Продолжавшуюся 200 дней оборону Сталинграда историки называют самыми кровопролитными днями Великой Отечественной войны.

Псковичи решили поддержать Всероссийскую акцию «Память в танце. Случайный вальс» и вышли в Детский парк.

Акция прошла по всей стране в местах массового скопления людей, в рамках которой организовывался музыкальный флешмоб.

Музыка для проведения акции выбрана не случайно. Песня композитора Марка Фрадкина на стихи Евгения Долматовского «Случайный вальс» была написана в 1943 году, через несколько дней после победоносного сражения.