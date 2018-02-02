Псков поддержал танцевальный флешмоб «Память в танце. Случайный вальс»

2 февраля в России отмечается День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Продолжавшуюся 200 дней оборону Сталинграда историки называют самыми кровопролитными днями Великой Отечественной войны.
2 февраля в России отмечается День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Продолжавшуюся 200 дней оборону Сталинграда историки называют самыми кровопролитными днями Великой Отечественной войны.
Акция прошла по всей стране в местах массового скопления людей, в рамках которой организовывался музыкальный флешмоб.
Музыка для проведения акции выбрана не случайно. Песня композитора Марка Фрадкина на стихи Евгения Долматовского «Случайный вальс» была написана в 1943 году, через несколько дней после победоносного сражения.
Инициатором акции стало общественное движение ОНФ.