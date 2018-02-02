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Политика / Выборы

В ЦИК подсчитали число избирателей в России и за рубежом

2 февраля 2018 года, 15:20

В России насчитывается почти 109 миллионов избирателей, за пределами страны, по официальным данным, находятся ещё 1,8 миллиона россиян, обладающих активным избирательным правом, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова. Об этом пишут «РИА Новости».

«У нас сформирован уже реестр избирателей. Численность избирателей, участников референдума на территории Российской Федерации, — 108 миллионов 968 тысяч 869 человек», — сообщила Памфилова на заседании в пятницу.

Кроме того, за пределами РФ зарегистрированы ещё 1 миллион 875 тысяч 408 человек, в том числе 13 951 российских избирателей в городе Байконур.

На сайте Центризбиркома опубликованы материалы, в которых отражены сведения о численности избирателей по состоянию на 1 января 2018 года. Как следует из этих данных, наибольшее число избирателей насчитывается в Москве (7,2 миллиона), Московской области (5,58 миллиона), Краснодарском крае (4 миллиона), Санкт-Петербурге (3,8 миллиона), Свердловской и Ростовской областях (3,3 миллиона и 3,2 миллиона соответственно), в Башкортостане (более 3 миллиона).

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